بعد جملة "الحقيقة مش دايمًا كاملة".. زينة ومحمد فراج يثيران الغموض في "ورد وشكولاتة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حالة من الترقب يعيشها جمهور الدراما بعد الإعلان عن اقتراب عرض مسلسل "ورد وشكولاتة" للنجميْن زينة ومحمد فراج، والذي انتهى تصويره مؤخرًا ليستعد للانطلاق عبر إحدى المنصات الإلكترونية المسلسل مستوحى من وقائع حقيقية، وهو ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات حول طبيعة القصة التي تجمع بين الرومانسية والتوتر النفسي.

العمل يضم نخبة من النجوم، من بينهم مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، محمد سليمان، يوسف حشيش وآية سليم، ليشكلوا معًا لوحة درامية مليئة بالصراعات والتحولات.

البرومو الرسمي الذي كشفت عنه الشركة المنتجة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحه، حيث ظهر مليئًا بالمفاجآت: مشاهد رومانسية تتحول إلى تهديدات، علاقات مضطربة، أسرار مدفونة، وأبطال يواجهون واقعًا يتغير في كل لحظة زينة تطل بدور إعلامية قوية تصطدم بصدمات غير متوقعة، بينما يظهر محمد فراج بشخصية غامضة تكشف ملامحها تدريجيًا، في أجواء مشبعة بالترقب. وأكثر ما لفت الأنظار الجملة التي ختم بها البرومو: "في رواية أحدهم... الحقيقة مش دايمًا كاملة".

أما على مستوى أعماله الأخيرة، فقد خطف محمد فراج الأضواء في رمضان الماضي بمسلسل "منتهي الصلاحية" مع ياسمين رئيس وهبة مجدي، كما قدّم مؤخرًا مسلسل "كتالوج" مع ريهام عبد الغفور وسماح أنور وتارا عماد، ليؤكد قدرته على التنقل بين الأدوار المركبة والشخصيات غير التقليدية.

