رحمة أحمد تطمئن جمهورها بعد أزمتها الصحية: "كانت نزلة معوية شديدة والحمد لله خرجت"

القاهرة - محمد ابراهيم - النجمة الشابة تعود لاستكمال تصوير أعمالها بعد أيام من الراحة

طمأنت الفنانة رحمة أحمد، الشهيرة بـ "مربوحة" في مسلسل الكبير أوي، جمهورها على حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا ونُقلت على إثرها إلى المستشفى. وأكدت في تصريحات صحفية أنها غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها بشكل ملحوظ، قائلة:

"الحمد لله خرجت من المستشفى بالسلامة، وهكمل تصوير بعد ما ارتاح كام يوم وأعمل كمان المشروع الخاص بي".

حقيقة تضخم الكبد.. رحمة أحمد تكشف التفاصيل

ونفت النجمة الشابة ما تردد عن إصابتها بتضخم في الكبد، موضحة أن ما حدث كان مجرد نزلة معوية حادة صاحبتها أعراض قوية بعض الشيء.

وأشارت إلى أن الأزمة كانت مفاجئة، لكنها حمدت الله على تجاوزه، مؤكدة أن دعم أسرتها وأصدقائها كان سببًا رئيسيًا في سرعة تعافيها.

دعم النجوم ورسالة ابنها المؤثرة

رحمة أحمد وجهت شكرها العميق للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر، والفنانة انتصار، وكل الزملاء الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ومساندتها. وقالت:

"بجد ربنا كان مسخر لي جنوده على الأرض عشان أقوم وأرجع لمصطفى ابني تاني."

وكانت رحمة قد نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة لرسالة مؤثرة كتبها لها ابنها مصطفى أثناء تواجدها بالمستشفى، وجاء نصها:

"حمد لله على السلامة يا ماما يا حبيبتنا، يلا عشان ترجعى البيت بسرعة جيبنا لك وردة، صاصا 24 سبتمبر 2025".

هذه الرسالة خطفت قلوب المتابعين وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لعفويتها وصدق مشاعرها.

آخر أعمالها الفنية.. مسلسل "الكابتن"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة أحمد كان مسلسل "الكابتن"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول كابتن طيار يُدعى حسام، يتسبب بخطأ غير مقصود في أثناء إحدى الرحلات، ليكتشف لاحقًا ظهور أرواح بعض الركاب أمامه ويُطلب منه مساعدتهم في إنهاء مهامهم العالقة.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media كريم أبو ذكري، وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال وغيرهم.