تعرف على تفاصيل ألبوم هشام عباس الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هشام عباس عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه خلال موسم الشتاء المقبل، مشيرًا إلى أن الألبوم سيضم 10 أغنيات.

وتابع هشام عباس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، قائلًا: "الألبومات اليومين دول ما بتنزلش كألبوم، بتنزل أغاني ورا بعض.. فهنبتدي طرح الأغاني من شهر 11، وحتى شهر 3 من العام الجديد، كده يكون الألبوم كله نزل تقريبًا".

آخر أعمال هشام عباس



وكان آخر أعمال هشام عباس هي اغنيه "السهر والانبساط" وهو العمل الذي يجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس، من كلماته وألحان مصطفى العسال.



وايضا تتر مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، الذي عرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it.