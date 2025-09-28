نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد السقا يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد السقا تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرض لحادث سير مروع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور لسيارته بعد أن تهشمت بشكل كامل، الأمر الذي أدخل الرعب في قلوب محبيه من مصر والسعودية والوطن العربي.

ويُعد السقا من أبرز النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بالإثارة والأكشن في السينما المصرية، ما جعل وقع الحادث على جمهوره صادمًا.

تصريحات منير مكرم

وفي تصريحات صحفية، أكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أن الحادث وقع مساء الجمعة الماضية، لكن السقا خرج منه بأعجوبة، قائلًا: "الحمد لله إنها جت كده.. هو بخير وعاد إلى منزله بعد الإسعافات الأولية التي تلقاها في المستشفى".



آخر ظهور قبل الحادث

كان آخر ظهور علني للسقا قبل الحادث بأيام قليلة، خلال تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، حيث بدا في حالة صحية جيدة، وأكد أنه مستعد للعودة بقوة إلى الشاشة.