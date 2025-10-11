القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت الفنانة هالة صدقي تهنئة خاصة للإعلامية إيناس الدغيدي بمناسبة عقد قرانها، في أجواء مبهجة شاركتها فيها مجموعة من الصديقات المقربات.

هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: “تستاهلي كل خير”

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة من المناسبة، ظهرت خلالها برفقة العروس، ووجّهت لها رسالة مليئة بالمحبة قائلة: “مبروك لحبيبة قلبي، أطيب وأجمل قلب في الدنيا، مبروك عقد القِران.. يا إيناس تستاهلي كل خير على قد قلبك".



وشهدت المناسبة أجواء من الفرح والضحك بين الحضور، حيث تبادلت الصديقتان المزاح والرقص وسط تصفيق الأصدقاء والمقربين، في لحظة عكست مدى قوة العلاقة التي تجمع بينهما.



تُعد إيناس الدغيدي واحدة من أبرز المخرجات والإعلاميات في مصر، واشتهرت بجرأتها في طرح القضايا الاجتماعية والفكرية، بينما تُعرف هالة صدقي بعفويتها وروحها المرحة التي تظهر دائمًا في المناسبات التي تجمعها بزملائها في الوسط الفني.