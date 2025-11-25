تعرف على موعد عرض الحلقة الآخيرة من "كارثة طبيعية"

القاهرة - محمد ابراهيم - نال مسلسل “كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام وجهاد حسام الدين، على إشادات واسعة من الجمهور، قبل عرض الحلقات الآخيرة.



حيث تصدر مسلسل “كارثة طبيعية” تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مع كل عرض لحلقاته كل أسبوع.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقات الآخيرة من المسلسل وهما الـ9 و10 يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من نوفمبر، وذلك عبر منصة watch it.



أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"



تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.