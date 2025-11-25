نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستضيف برشلونة في ديربي أوروبي مثير.. شاهد هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 مباراة قوية ونارية تجمع بين فريق برشلونة الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، في لقاء يعد بالغ الأهمية للطرفين في إطار سعي كل فريق لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والتأهل إلى الدور التالي من البطولة الأوروبية الأكبر على مستوى الأندية.

موقف الفريقين في جدول دوري أبطال أوروبا

يحتل فريق برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، حققها من خلال انتصارين وتعادل وحيد، بينما تكبد الخسارة في مباراة واحدة، ما يزيد من الضغوط على الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز اليوم لاستعادة توازنه والمنافسة بقوة على المراكز المؤهلة للدور ثمن النهائي.

ويأمل برشلونة في تعويض إخفاق الموسم الماضي، حيث خرج الفريق من الدور نصف النهائي على يد فريق إنتر ميلان الإيطالي، في واحدة من أكبر خيبات الأمل لمحبي النادي الإسباني.

على الجانب الآخر، يأتي تشيلسي في ترتيب المجموعة بنفس الرصيد الذي يملكه برشلونة، حيث سجل الفريق الإنجليزي انتصارين وتعادل وخسارة، ويأمل في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وتعزيز موقفه في صدارة ترتيب المجموعة أو الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى الدور المقبل.

ويعتمد تشيلسي على خبرة لاعبيه ونجومه الشباب لمواجهة فريق برشلونة الطامح في تحقيق الانتصار خارج أرضه.

أهمية مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

تمثل مواجهة اليوم تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بينما يحاول تشيلسي استغلال عاملي الأرض والجمهور لضمان نقاط المباراة الثلاث.

ويعكس هذا اللقاء مستوى المنافسة القارية الشرسة التي يشهدها دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع استمرار صراع الفرق الأوروبية على التأهل إلى الأدوار الإقصائية والمنافسة على لقب البطولة الأغلى في القارة.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت مهم بالنسبة لبرشلونة، الذي يقدم نتائج جيدة مؤخرًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريق للاستمرار في سلسلته الإيجابية لتعزيز ثقته قبل مواجهة المباريات الحاسمة القادمة.

أما تشيلسي فيأمل في استغلال هذه المباراة لتأكيد تفوقه في ملعبه وتحقيق الانتصار الذي سيضمن له تفوقًا معنويًا كبيرًا قبل الجولات الأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع متابعة المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد قناة beIN Sports 1 HD، مع التعليق الصوتي المميز للمعلق الرياضي عصام الشوالي، مما يتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة مباشرة وممتعة لأحداث المباراة لحظة بلحظة.

التشكيل المتوقع لفريقي برشلونة وتشيلسي

تشكيل تشيلسي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني إنزو ماريسكا على التشكيل التالي لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا

خط الوسط: أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز

خط الهجوم: ليام ديلاب

تشكيل برشلونة المتوقع

بينما يسعى المدير الفني لبرشلونة إلى قيادة فريقه بشكل هجومي متوازن، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – ب أو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – داني أولمو

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

استعدادات الفريقين للمباراة

خاض برشلونة تشكيلة من المباريات الودية والتحضيرية قبل مواجهة تشيلسي لضمان جاهزية اللاعبين وتحسين التفاهم التكتيكي بين الخطوط الثلاثة، بينما اعتمد تشيلسي على تدريبات مكثفة على ملعب ستامفورد بريدج، مع التركيز على تعزيز الهجمات المرتدة واستغلال الكرات الثابتة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على المركز الثاني أو الصدارة في المجموعة، بينما يهدف تشيلسي إلى انتصار يبقيه في صدارة المجموعة ويمنحه الأفضلية في ترتيب المواجهات القادمة.

متابعة المباراة لحظة بلحظة

يمكن للمشاهدين متابعة مباراة برشلونة وتشيلسي عبر البث المباشر على قنوات بي إن سبورتس، كما ستتاح لهم تغطية حية عبر مواقع الإنترنت والمنصات الرياضية المتخصصة، حيث سيتم استعراض كل لحظة في المباراة، من أهداف، فرص، بطاقات صفراء وحمراء، إضافة إلى التحليل الفني والتكتيكي لأداء اللاعبين على مدار المباراة.