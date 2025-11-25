نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، نحو ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره الألماني باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وتُعد مباراة اليوم فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتأكيد جدارته في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

مواعيد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

وبهذه التوقيتات المتنوعة، يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم متابعة المباراة مباشرة دون أي تأخير، والاستمتاع بمنافسة قوية بين الفريقين.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق الفريق انتصارات عدة، وعانى في بعض المباريات من التعادل، لكنه يبقى مرشحًا قويًا لتجاوز هذه الجولة بنجاح.

في المقابل، يتواجد باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط، ويأمل الفريق الألماني في استغلال مباراته اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة على التأهل.

مشاركة النجم المصري عمر مرموش

يترقب مشجعو الكرة المصرية مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم، بعد أن عانى في المباريات الماضية من قلة المشاركة بسبب المنافسة الشديدة داخل صفوف الفريق، خاصة من جانب الثلاثي المتميز: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، وفيل فودين.

ويأمل مرموش في الحصول على دقائق أكبر خلال اللقاء لإظهار إمكانياته والمساهمة في نتائج فريقه، وهو ما سيضيف بعدًا مثيرًا للمتابعة، خاصة لعشاق اللاعبين المصريين في أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، جفارديول، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، سافينيو.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويعتمد مانشستر سيتي في هذه المباراة على استغلال سرعة الأجنحة والقدرة التهديفية العالية لإيرلينج هالاند، بالإضافة إلى التنسيق بين اللاعبين في خط الوسط لفرض سيطرته على مجريات اللقاء.

القنوات الناقلة ومتابعة البث المباشر

يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن مباشرة عبر موقعنا، حيث سيتم تحديث البث المباشر قبل انطلاق المباراة، وتوفير تغطية شاملة لجميع أحداث اللقاء، بما يشمل التشكيلات، التبديلات، الأهداف، البطاقة الصفراء والحمراء، والتحليلات الفنية في الوقت الفعلي.

كما تنقل المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية الشهيرة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD مع التعليق المباشر من المعلقين المختصين في البطولة الأوروبية.

أهمية المباراة في دوري أبطال أوروبا

تكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لتعزيز مركزه وتأمين موقعه ضمن أفضل الفرق المؤهلة للدور التالي.

أما باير ليفركوزن فيسعى لتحقيق المفاجأة أمام الفريق الإنجليزي القوي، واستغلال عامل الحافز النفسي للعودة للمنافسة، وهو ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتحديًا.