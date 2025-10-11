ميسرة تتربع علي عرش التريند.. فما هي القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة ميسرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تفاصيل مؤلمة عن عملية تجميل فاشلة خضعت لها، كادت أن تودي بحياتها، مما جعلها تُوجّه تحذيرًا قويًا للجمهور من مخاطر تلك العمليات التي أصبحت هوسًا لدى الكثيرين.

تصريحات ميسرة

وخلال لقائها في برنامج «ست ستات»، روت ميسرة القصة بتفاصيل صادمة قائلة: «عملت حقن دهون في وشي، لكن الحقنة اللي اتاخدت كانت مش معقمة كويس، وكان فيها نوع من البكتيريا المنتشرة في المستشفيات، بكتيريا بتعيش على الوش والأسنان، لكن لما تدخل جوه وتتقفل عليها بتسبب حالات تسمم خطيرة».

رحلة ميسرة مع المرض

وأضافت أنها حاولت علاج الأمر مع الطبيب الذي أجرى العملية، فقال لها: «لازم ننزل اللي اتحقن ووشك هيرجع زي الأول ومش هنحتاج خياطة»، لكنها رفضت خوفًا من المضاعفات، ولجأت إلى طبيب آخر أكبر خبرة، وبعدما اطلع على التحاليل أكد أنها لا تحتاج إلى تدخل جديد.

ازمة ميسرة

إلا أن حالتها تدهورت بشكل مفاجئ، حيث أصيبت بتسمم في الجسم بالكامل، لتُنقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتروي:«قعدت في المستشفى 10 أيام بينضفوا جسمي من التسمم، وبعدها استمرت فترة علاجي أكتر من شهرين، كنت مش قادرة أعيش طبيعي».

ميسرة تحذر من هوس التجميل

وجهت ميسرة رسالة صريحة إلى كل من يفكر في إجراء عمليات تجميل دون ضرورة قائلة:«موضوع التجميل بقى هوس للبنات والرجالة، لكن اعملي بس اللي محتاجاه، متعمليش لمجرد التغيير أو الموضة، لأن النتيجة ممكن تكون عكسية وتدمّر حياتك».

مسيرة توجه نصيحة للأطباء

وأكدت على ضرورة التأكد من خبرة الطبيب والمكان قبل أي إجراء تجميلي، مضيفة: «مش لازم يكون الدكتور اسمه كبير، المهم يكون فاهم ومتخصص، وبلاش المراكز اللي بتدي حقن من غير إشراف طبي، لأنها خطر كبير».

آخر ظهور فني لـ ميسرة

على الصعيد الفني، شاركت ميسرة مؤخرًا في مسلسل «سره الباتع» الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وجسدت خلاله أحد الأدوار البارزة في العمل الذي دارت أحداثه في إطار تاريخي مشوّق، مستعرضًا شخصية «حامد» الأسطورية التي واجهت الاحتلال الفرنسي، وكيف يحاول شاب معاصر اكتشاف سرها في الزمن الحالي.

