نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أسود مزهر.. داليا البحيري تسحر القلوب بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتبهر جمهورها بإطلالة أنيقة وجذابة نالت إعجاب المتابعين.

إطلالة داليا البحيري



ظهرت داليا البحيري في الصور بفستان أسود أنيق مزين بورود ملونة أضفت عليه لمسة من الحيوية والرقي، وجاء تصميمه بسيطًا يعكس ذوقها الرفيع، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بطريقة طبيعية غير متكلفة، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الرقيقة وجمالها الهادئ، لتتلقى سيلًا من التعليقات الإيجابية التي أشادت بإطلالتها وأناقتها الدائمة.

آخر أعمالها السينمائية



كانت داليا البحيري قد شاركت مؤخرًا في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يجمعها بالنجم مصطفى قمر إلى جانب علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، الفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قصة فيلم "أولاد حريم كريم"

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش التغيرات في علاقة الجيل الجديد بالجيل القديم. ويجسد مصطفى قمر شخصية كريم الحسيني، صاحب مركز دروس، يفقد زوجته ويدخل في قصة حب جديدة مع الفنانة بشرى.

أحدث مشروعاتها الدرامية



تستعد داليا البحيري حاليًا للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان "دون مقابل" أمام الفنان هاني رمزي، حيث تقدم خلال الأحداث شخصية أرملة تعمل أخصائية اجتماعية تعول أبناءها وتواجه تحديات الحياة بشجاعة.



قصة مسلسل “دون مقابل”

ويتناول العمل بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي يجمع بين الدراما الإنسانية والرسائل الوطنية.