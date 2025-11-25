نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاكمة اللحظة الحاسمة… لبنان يترقب مصير فضل شاكر اليوم وسط تطورات قضائية تقلب موازين القضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى بيروت، حيث تنطلق محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية، في خطوة ينتظرها جمهوره بقلق وترقب بعدما سلّم نفسه طوعًا للجيش اللبناني قبل أسابيع، منهياً سنوات من الجدل القانوني والسياسي التي أحاطت بقضيته. ويعيش عشاق النجم حالة من التوتر على أمل أن تحمل جلسة اليوم بداية انفراجة حقيقية في ملفه.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا كشفته وسائل إعلام لبنانية، حيث أوصت الهيئة القضائية المختصة بإسقاط أخطر تهمتين وُجهتا لفضل شاكر خلال السنوات الماضية، وهما "الإساءة لدولة شقيقة" و"تمويل جماعات إرهابية". واعتُبرت هذه الاتهامات أساس الأحكام الغيابية التي صدرت سابقًا ضده.

وأكدت المصادر أن إسقاط التهمة الأولى جاء بعدما فقدت صلتها القانونية نتيجة المتغيرات العميقة التي شهدها المشهد السياسي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع بالهيئة القضائية إلى اعتبار أن حيثيات الاتهام لم تعد قائمة بشروطها السابقة.

أما بشأن تهمة "تمويل الإرهاب"، فقد أوضح التقرير الإعلامي أن التحقيقات الموسعة التي شملت حسابات شاكر البنكية ومعاملاته المالية لم تُظهر أي مؤشرات على تبييض أموال أو تحويلات مشبوهة، مؤكدة عدم وجود أدلة تربطه بأي نشاط مالي غير مشروع أو دعم لجماعات محظورة، وهو ما شكّل نقطة تحول لصالح الفنان.

وفي سياق متصل، مثل فضل شاكر مؤخرًا أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، في دعوى مدنية أقامها إمام مسجد القدس، هلال حمود، أحد مسؤولي "حزب الله" وقيادي في "سرايا المقاومة". وتضمن ملف الدعوى اتهامات بتأليف عصابة مسلحة، ومحاولة القتل، وإطلاق النار خلال أحداث تعود لشهر مايو 2013، إلى جانب الشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين.

الجلسة شهدت تلاوة كامل بيان الادعاء المقدم من حمود، قبل أن يتم سؤال الفنان عن طلباته القانونية والجهة التي تمثله، ليحدد القاضي موعد أولى جلسات المحاكمة. وأُكد أن هذه القضية تُعد دعوى "جنايات مدنية" مرفوعة من شخص مدني، ولا تمت بصلة إلى الأحكام الغيابية السابقة الصادرة عن المحكمة العسكرية، والتي اعتُبرت "ساقطة قانونيًا" بعد أن سلّم شاكر نفسه رسميًا لاستخبارات الجيش اللبناني.

وبين انتظار المحكمة وتطورات القضية، يعيش جمهور فضل شاكر يومًا استثنائيًا، آملين أن يكون هذا الفصل بداية نهاية طويلة لقضية أثارت انقسامًا واسعًا داخل لبنان وخارجه.