نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة زكي تتألق في "رأس الأفعى" بجانب أمير كرارة وشريف منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت نجمة الدراما ماجدة زكي تصوير مشاهدها في مسلسل "رأس الأفعى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تجمعها الأحداث مع النجمين أمير كرارة وشريف منير في إطار درامي مشوق من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

وقد انطلقت كاميرات المسلسل على الديكور الأول، مع تصوير عدد من المشاهد التي يشارك فيها أمير كرارة وعدد كبير من الفنانين، في خطوة تعكس انطلاق العمل بشكل مكثف استعدادًا لموسم رمضان 2026.

أبطال العمل

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم أمير كرارة وشريف منير، بالإضافة إلى إسلام جمال، أحمد غزي، كارولين عزمي، وفنانين آخرين سيتم الكشف عنهم تباعًا خلال فترة التصوير.

يأتي مسلسل "رأس الأفعى" ضمن رؤية درامية تسعى لتقديم سرد دقيق لمسيرة محمود عزت، من بداياته وانضمامه للجماعة مرورًا بصعوده وتوليه مناصب قيادية، وصولًا إلى فترة اختفائه المثيرة للجدل، ثم القبض عليه، مع مزج الأحداث الواقعية بصياغة فنية مشوقة تتيح للجمهور متابعة القصة بطريقة جذابة ومشوقة.