نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شاكر يضيء مسارح الخليج ولبنان بدفعة من الحفلات الطربية الفاخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم الكبير هاني شاكر لإطلاق موسم جديد من النشاط الغنائي في عدد من الدول العربية، حيث تبدأ جولته الفنية بحفل مرتقب في الكويت يوم 12 ديسمبر المقبل، تليه إطلالة مميزة في لبنان يوم 13 من نفس الشهر، قبل أن يختتم الجولة بحفل مميز في دبي يوم 23 ديسمبر. ومن المتوقع أن يقدم هاني شاكر باقة من أجمل أغانيه، التي تمزج بين الكلاسيكيات المحببة لدى جمهوره والجديد من أعماله، في ليلة طربية تجمع بين الأصالة وروح التجديد.

تألق في مهرجان الموسيقى العربية

شهد جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مؤخرًا حفلًا مميزًا للنجم هاني شاكر، حيث قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "لسه بتسألى" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين. ولم ينسَ شاكر أن يقدم أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "حمل الليالي"، إضافة إلى "ياريتني"، "كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد"، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة في فلسطين ولبنان مثل "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".

ألبوم "اليوم جميل"

يستكمل هاني شاكر نجاحه بألبومه الأخير "اليوم جميل" الذي يضم 9 أغنيات متنوعة هي: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكة كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك"، وقد تعاون خلاله مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، ليقدّم للجمهور مجموعة غنائية متجددة وغنية بالمشاعر.