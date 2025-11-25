نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير حامد حمدان بعد إيقاف قيد نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب حاليا يتواجد في معسكر منتخب فلسطين استعدادا لخوض مواجهة ليبيا غدا في تصفيات بطولة كأس العرب ويركز بشكل كامل على التأهل للبطولة".

وأضاف: "حامد حمدان يمتلك عرضًا من الدوري الليبي وأخر من الدوري القطري بالإضافة إلى مفاوضات النادي الأهلي".

وأكد: "ماعلمنا أن موقف حامد حمدان من الانتقال إلى النادي الأهلي مرتبط بمصير اللاعب أليو ديانج، وحال رحل المالي عن صفوف الأحمر ستكون أسهم حمدان في الانتقال إلى الأهلي كبيرة".

واختتم: "بالتأكيد سننظر إلى مصلحة اللاعب وننتظر انتقالات يناير لاختيار العرض المناسب للاعب".