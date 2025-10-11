الرياض - كتبت رنا صلاح - تعود الفنانة السورية يارا صبري إلى الدراما السورية بعد غياب طويل، من خلال مسلسل جديد بعنوان "يوم وشوي"، مكوّن من خمس حلقات، سيُعرض قريبًا على منصة "العربي بلس".

أول عمل درامي ليارا صبري في سوريا منذ سنوات

ونشرت صبري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور من كواليس العمل، معلّقة: "كواليس خماسية يوم وشوي.. أول عمل درامي تم تصويره في دمشق بعد غيابي عن الدراما السورية".



ويتناول العمل الواقع السوري من خلال قصة عائلة مكلومة تتجاوز الطائفية والتشتت، حيث تركز كل حلقة على شخصية مختلفة، لتلتقي جميع الشخصيات في الحلقة الأخيرة، في سرد درامي ينقل رسائل متعددة إلى الجمهور.

ويشارك في بطولة الخماسية إلى جانب يارا صبري كل من فرح الدبيات، وجمال العلي، وتيم حناوي، وحنان شقير، والأطفال جاد وجميل. العمل من تأليف وإخراج يمان عنتابلي، وتحمل الموسيقى التصويرية توقيع كرم صليبي.



وقد لاقى منشور صبري تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن شوقهم لرؤيتها مجددًا في الأعمال الدرامية السورية، مشيدين بقدرتها على تجسيد الشخصيات بمنتهى الإتقان.



إلى جانب "يوم وشوي"، تشارك يارا صبري في عمل درامي آخر بعنوان "المقعد الأخير"، مكوّن من 15 حلقة، تجسد فيه شخصية مديرة مدرسة.

المسلسل من إنتاج شركة قبنض، وإخراج حسام سلامة، عن نص للكاتب لؤي النوري، ويضم في بطولته جهاد عبدو، وقمر الطائي، وسوناتا سكاف، وماسة الجمال، ومحمد خاوندي، ورنا جمول، وأسيمة يوسف، وشيراز لوبيه.



ويحمل "المقعد الأخير" طابعًا إنسانيًا، ويطرح ثلاث رسائل رئيسة: كفاح المرأة في مختلف مراحل العمر، والفوارق الطبقية بين الطلاب، وطريقة تعامل الجيل الجديد مع وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الإطالة أو القوالب التقليدية.