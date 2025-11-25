نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتجاهل ملف تجديد عقد أحمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن نادى الزمالك يتجاهل ملف تجديد عقد أحمد حمدي لاعب الفريق، رغم أنه من حقه التوقيع لأى فريق بداية يناير المقبل.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مسؤولي القلعة البيضاء لم يفتحوا ملف تجديد عقد أحمد حمدى حتى الآن أسوة بما يحدث مع زميليه حسام عبد المجيد ومحمد السيد".

وأوضح الغندور أن مسئولى نادى الزمالك لا يضعون ملف تجديد عقد أحمد حمدي على رأس أولوياتهم فى الفترة المقبلة.