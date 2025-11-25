نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل لاعب الزمالك على تصريحات تجميده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر مُقرّب من محمد السيد لاعب الزمالك أكد أن اللاعب يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأول، ولا صحة للأحاديث المتداولة حول تجميده.

وشدد المصدر على أن أحمد عبد الرؤوف لم يُبلغ اللاعب بأي قرار يتعلق باستبعاده بسبب ملف تجديد عقده موضحًا أن اللاعب تفاجئ من التصريحات.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أن محمد السيد ينتظر الدخول ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز، خاصة في ظل غياب دونجا وعبدالله السعيد للإصابة، وعدم جاهزية محمود جهاد".