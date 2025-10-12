“Roofman” يشعل موسم الرعب.. وتوقعات بإزاحة “The Conjuring” من عرش شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار فيلم "Roofman" ضجة واسعة في الأوساط السينمائية بعد عرضه الأول داخل الولايات المتحدة، حيث نال إشادة النقاد والجمهور على حد سواء، وحقق في يومه الافتتاحي مليون دولار محليًا، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات خلال الأيام المقبلة لتتراوح بين 8 و12 مليون دولار مع بدء عرضه في أكثر من 3340 دار عرض سينمائي.

العمل الذي يجمع بين الرعب النفسي والتشويق البوليسي يُتوقع أن يغير خريطة أفلام الرعب هذا الموسم، خاصة بعد المقارنات التي بدأت تُعقد بينه وبين فيلم الرعب الشهير "The Conjuring: Last Rites"، والذي يواصل تحقيق أرقام ضخمة في شباك التذاكر، إذ بلغت إيراداته حتى الآن 459 مليونًا و673 ألف دولار منذ طرحه في 5 سبتمبر الماضي، من بينها 168 مليون دولار داخل أمريكا وقرابة 291 مليون دولار عالميًا، وهو من إنتاج شركة Warner Bros ومدته ساعتان وربع.

وتدور أحداث "The Conjuring: Last Rites" حول المحققين إد ولورين وارن اللذين يواجهان أخطر قضية في مسيرتهما، عندما تتحول أحلام عائلة سمورل في منزل جديد إلى كابوس مرعب بعد أن يبدأ كيان شيطاني غامض في مطاردتهم.

ويبدو أن المنافسة بين “Roofman” و”The Conjuring” ستشعل شباك التذاكر خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع تصاعد توقعات النقاد بأن يحمل الأول مفاجآت غير متوقعة في إيراداته، وربما يُزيح فيلم “The Conjuring” من صدارة أفلام الرعب الأكثر تحقيقًا للأرباح هذا العام.

