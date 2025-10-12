محمد عدوية يحيي جهود السيسي في اتفاق شرم الشيخ: "مصر رجعت هيبتها ورفعت راية السلام"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعرب الفنان محمد عدوية في تصريحات اعلامية عن فخره وامتنانه لما قامت به مصر من جهود دبلوماسية كبيرة نجحت في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، مؤكدًا أن ما حدث ليس مجرد إنجاز سياسي، بل دليل على أن مصر ما زالت قادرة على قيادة المشهد العربي بحكمة وثبات.

وأكد عدوية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد هيبة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن تحركاته المتوازنة أعادت الأمل إلى شعوب المنطقة، وقال: "شكراً سيادة الرئيس على مجهوداتك الكبيرة.. مصر دايمًا في ضهر أشقائها، ورمز القوة والكرامة العربية."

وطالب الفنان بضرورة استمرار الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن معاناتهم تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وفي أجواء مفعمة بالمشاعر، شهدت شوارع غزة احتفالات شعبية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث علت الهتافات والأناشيد التي تعبر عن الشكر لمصر والرئيس السيسي والجيش المصري، وارتفعت التكبيرات في مدينة خان يونس، بينما خرج الأطفال للاحتفال بعودة الهدوء بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

ولم تقتصر مظاهر الفرح على غزة فقط، بل شهدت أيضًا تل أبيب تجمعات كبيرة للاحتفال بوقف إطلاق النار ورفع الأعلام في مشهد يعكس توق الشعوب إلى السلام بعد فترة طويلة من التوتر والصراع.

واختتم عدوية حديثه مؤكدًا أن "مصر دائمًا في المقدمة وقت الأزمات، وستظل القلب النابض للعروبة وصاحبة الدور الأعظم في إعادة السلام للمنطقة."