لطيفة تتصدر الترند بعد تصريحاتها المؤثرة: «مصر في دمي ومش غريبة عليّ»

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت الفنانة التونسية لطيفة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حديثها الصادق والمؤثر عن علاقتها العميقة بمصر، والذي أثار إعجاب الجمهور المصري والعربي على حد سواء، لما حمله من مشاعر محبة ووفاء تجاه أرض الكنانة.

وخلال ظهورها في لقاء تلفزيوني عبر قناة الحوار التونسي، أكدت لطيفة أن ارتباطها بمصر ليس مجرد علاقة فنية عابرة، بل هو انتماء حقيقي نابع من وجدانها وثقافتها.

وقالت بفخر واضح في كلماتها: «أنا غنيت لمصر وتشرفت بده.. مصر حضارة 7000 سنة، وعمري ما حسيت بغربة في القاهرة، لأن من وأنا عندي 3 سنين اتربيت على الفن المصري، وحتى أساتذتي في تونس ربوني على الفن المصري، مصر في دم كل العرب».

كلمات لطيفة التي غلفها الصدق والحنين لاقت انتشارًا واسعًا عبر مختلف المنصات، حيث أشاد بها محبوها، مؤكدين أنها نموذج للفنانة العربية التي ظلت وفية للفن المصري والعلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والمصري.

ولم يكن هذا التصريح الأول الذي تعبّر فيه لطيفة عن حبها لمصر، إذ اعتادت في مختلف لقاءاتها التأكيد على أن القاهرة كانت بوابة انطلاقها إلى النجومية العربية، وأنها تعتبر نفسها ابنة من أبناء الفن المصري الذي شكل وجدانها منذ الصغر.

ومع تصدرها الترند، أعاد الجمهور تداول أغانيها الوطنية التي قدمتها لمصر على مدار مشوارها الطويل، معتبرين أن حديثها ليس مجاملة، بل ترجمة طبيعية لمسيرتها المليئة بالعطاء والوفاء لبلد احتضن حلمها الفني واحتفى بنجاحها عبر العقود.

