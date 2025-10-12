رضا البحراوي يفتح النار على الحاقدين: "غيرتكم بتأكد إني سابقكم بخطوات"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاجأ الفنان الشعبي رضا البحراوي جمهوره برسالة قوية ومليئة بالعِبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبّر فيها عن رؤيته لظاهرة الغيرة والحقد التي تلاحق كل شخص ناجح، مؤكدًا أن هذه المواقف لا تُحبطه بل تمنحه دافعًا أقوى للاستمرار.

وقال البحراوي في كلماته المؤثرة: "ما تكرهش اللي بيغير منك، بالعكس احترم غيرته، لأنه من غير ما يقصد بيقولك أنا مش قادر أبقى زيك"، في إشارة واضحة إلى أن الغيرة ما هي إلا اعتراف صريح بالتميز.





"ده مش ضعف منك.. ده ضعف منهم"

وتحدث البحراوي بلهجة مليئة بالثقة، موضحًا أن التشكيك أو الهجوم بالكلام لا يُقلل من قيمة الناجحين، بل يكشف عن ضعف من يحاول الإساءة، قائلاً: "ده مش ضعف منك، ده ضعف منهم هما، مش قادرين يوصلوا لمكانك فأسهل عليهم إنهم يحاولوا يوقعوك بالكلام".

وأكد أن الإنسان الذي يسير بخطى ثابتة نحو هدفه لن تتوقف مسيرته بسبب أصوات تحاول أن تشوش طريقه، مشددًا: "طول ما إنت ناجح، طبيعي جدًا يطلع ناس تقلل منك أو تحاربك، بس الكبير عمره ما بيرد على الصغير".





"ركّز في طريقك.. وسيبهم يتكلموا"

وجّه البحراوي نصيحة مباشرة لجمهوره ومتابعيه بعدم الالتفات لمثل هذه المحاولات أو الرد على المنتقدين، قائلاً: "ولا ترد، ولا تبرر، ولا تديهم لحظة من وقتك، طريقك محتاج تركيز مش توقف ترد على كل صوت بيحاول يشوش عليك"، مؤكدًا أن الرد الحقيقي يكون بالنجاح والاستمرار.





"غيرتهم وسام على صدرك"

واختتم رضا البحراوي رسالته بجملة اعتبرها كثيرون ملخصًا لمسيرته الفنية وشخصيته القوية، قائلاً: "سيبهم يتكلموا، وإنت كمّل طريقك، لأن كل ما صوتهم يعلى، اعرف إنك بتسبقهم بخطوات أكتر، وغيرتهم دي وسام على صدرك مش حاجة تزعل منها".

رسالة البحراوي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين أثنوا على قوته في مواجهة الانتقادات وتحويل الحقد إلى وقود للنجاح، معتبرين كلماته بمثابة درس في الثقة بالنفس والصمود أمام الحروب النفسية.