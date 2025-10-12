نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تشعل باريس وتعلن نفاد تذاكر حفلها قبل إنطلاقه بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الحماس والترقب يعيشها جمهور الفنانة روبي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد إعلانها نفاد تذاكر حفلها الغنائي المقرر إقامته اليوم الأحد 12 أكتوبر، حيث كشفت النجمة المصرية عن هذا الخبر السعيد عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

روبي تعلن نفاد تذاكر حفلها في باريس

ونشرت روبي بوستر الحفل معلقة عليه بعبارة قصيرة لكنها مليئة بالحماس: «كامل العدد الليلة»، في إشارة إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به حفلها في باريس، والذي يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تحييها النجمة مؤخرًا في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

آخر أغاني روبي

ومن ناحية آخري، طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها “ثانيتين” منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة، وتأتي الأغنية ضمن خطة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

كلمات أغنية ثانيتين

جوه حتة

مش هاقول فين

دخل سحرنا

وخطف العين

طول بعرض

جابني أرض

جريت سألت

الحلو منين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنه انا فين

حبيت في لحظة

والناس ملاحظة

والله خايفة مالعين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنة أنا فين

خليني طايرة

يا حبيبي طايرة

للصبح.. معاك.. ومش ماشيين

بعدك إنت

هحب أنا مين؟

واحنا لبعض

حبيبي لايقين

قالي صح

ودي عايزة شرح؟

قولت اللي زيك

بقى كان فين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين