نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة تشيلسي.. صراع النقاط الكبرى يبدأ غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك لمواجهة صعبة ضد تشيلسي الإنجليزي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26، والتي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

أعلن فليك مساء اليوم الإثنين عن قائمة البلوجرانا التي ضمت 22 لاعبا استعدادا لهذه المباراة المرتقبة. في حراسة المرمى، تواجد كل من خوان جارسيا وتشيزني وكوتشين، بينما تشكل الدفاع من أليخاندرو بالدي ورونالد أرواخو وباو كوبارسي وكريستنسن وجيرارد مارتين وجول كوندي وإريك جارسيا، مع الاعتماد على قوة وسط الميدان بقيادة فيرمين لوبيز ومارك كاسادو وداني أولمو وفرانكي دي يونج وبيرنال ودرو.

أما خط الهجوم، فقد ضم فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا دياز وماركوس راشفورد وروني بردجي، لتكون تشكيلة برشلونة مكتملة العناصر لمواجهة تشيلسي.

تقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة لقاء قد يكون حاسما في ترتيب المجموعة. برشلونة يحتل حاليا المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة، في حين يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، ما يزيد من أهمية المباراة للفريقين.

مع اقتراب صافرة البداية، يترقب عشاق البلوجرانا الأداء تحت قيادة فليك، الذي يسعى لتأكيد هيكله الجديد للفريق على مستوى البطولات الأوروبية وإعادة برشلونة إلى المنافسة بقوة.