بهذة الطريقة.. ريهام حجاج تهنئ ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ريهام حجاج على توجيه رسالة تهنئة للنجم ياسر جلال بعد صدور قرار تعيينه ضمن أعضاء مجلس الشيوخ المصري، معبرة عن فخرها وسعادتها بهذا الاختيار الذي يعكس تقدير الدولة للفن والفنانين ودورهم في خدمة المجتمع.

ونشرت ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا قالت فيه: "لأن الفن رسالة وضمير وطن، ولأن الإبداع لا يكتمل إلا حين يخدم الناس، مبروك للنجم ياسر جلال تعيينه في مجلس الشيوخ."

100 عضو بمجلس الشيوخ

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

اخر اعمال ريهام حجاج

وكان اخر اعمال ريهام حجاج هو مسلسل أثينا بجانب عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى، المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، قدمت ريهام شخصية صحفية تخوض رحلة مثيرة مليئة بالتحديات بعد اعتزالها العمل كمراسلة حربية بسبب إصابة تتعرض لها، المسلسل يتطرق إلى قضايا نفسية شائكة، أبرزها تأثير الحروب والضغوط الحياتية على الشباب، وخطورة الانسياق وراء الأفكار السلبية