نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الجونة إلى القاهرة… تارا عماد ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة لمهرجان القاهرة في دورته 46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن انضمام النجمة تارا عماد إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في عام 2025، لتواصل بذلك حضورها البارز على الساحة السينمائية المحلية والدولية.

وتأتي هذه المشاركة بعد تجربتها العام الماضي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت عضو لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورته السابعة، وهي الفئة التي يسلّط المهرجان من خلالها الضوء على الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والاستدامة.

وكانت تارا عماد قد اختيرت مؤخرًا ضمن قائمة BoF 500 لعام 2025، التي يصدرها سنويًا موقع Business of Fashion العالمي من العاصمة الفرنسية باريس، لتكون المصرية الوحيدة ضمن القائمة هذا العام، والتي تضم أبرز المؤثرين في صناعة الموضة والإبداع حول العالم.

آخر أعمال تارا عماد:

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كان من خلال حكاية أنت وحدك ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق “واتساب” من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلًا، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.