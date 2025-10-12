نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور سلمي الشماع وشادي الفخراني. بدء افتتاح مهرجان أفلام الطلبة في دورته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدات فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أفلام الطلبة، والتي تُقام هذا العام تحت اسم النجم الكبير يحيى الفخراني، تكريمًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في الدراما والسينما المصرية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة، من بينهم المخرج شادي الفخراني نجل الفنان المكرَّم، والإعلامية سلمى الشماع، إلى جانب الدكتور عادل صالح رئيس المهرجان، والدكتورة سماح نصار مديرة المهرجان.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، إيذانًا بانطلاق فعاليات المهرجان الذي يُعد منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات السينما والإخراج والإبداع البصري.

وقال مؤخرا الدكتور عادل صالح رئيس المهرجان أن الدورة الثانية تشهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة مما يؤكد أن المهرجان إكتسب سمعة دولية واسعة وأن عدد منذ دورته الأولي.

وأضاف أن المهرجان نجح في تحقيق تواجدا دوليا كبيرا تؤكده حجم الجامعات والدول وأيضا عدد الأفلام التي يصل عددها إلي نحو 1071 فيلما تمت تصفيتها عن طريق لجنة إختيار ضمت عدد من كبار النقاد وتوزيعها علي مسابقات المهرجان المختلفة.

وأشار إلي أن لجان تحكيم الدورة الثانية تضم عدد من السينمائيين الحاصلين علي جوائز دولية مثل المخرج مراد مصطفي الحاصل علي السعفة الذهبية عن فيلمه عيسي وشارك فيلمه الروائي الطويل عائشة لاتستطيع الطيران في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وأيضا فنان المونتاج والمؤثرات الشهير عمرو عاكف ورائد فن الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم عربي طويل والذي إستغرق تصويره أكثر من 20 عاما وغيرهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن أنشطة المهرجان تتواصل علي مدار أيامه من خلال المحاضرات والماستر كلاس لعدد من كبار السينمائيين والمتخصصين.

وأضافت أن كثير من الهيئات السينمائية تشارك في أنشطة المهرجان ورعايته مثل نقابة المهن السينمائية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مشيرة إلي أن عروض أفلام المهرجان من المقرر أن تستضيفها أكثر من جهة سينمائية من بينها سينما الهناجر ومركز الثقافة السينمائية كمحاولة لنشر إبداع الطلاب العرب والأجانب بين قاعدة جماهيرية عريضة سواء من الطلاب والدارسين لفنون السينما أو الجمهور العاشق للفن السابع.