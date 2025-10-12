نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تكريم سلمي الشماع في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت الإعلامية الكبيرة سلمي الشماع في الدورة الثانية لمهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 وتستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 جامعة عربية وأجنبية.

تكريم سلمي الشماع في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة

وعبرت سلمي الشماع عن فرحتها بالتواجد في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة، وإنه ا تحرص دائما علي دعم الطلاب وموضحه ان الجامعه تعطي لطلابها كل ما تحتاجه من امكانيات وتسعي دائما لما هو جديد في مجال الإعلام.

بدات فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أفلام الطلبة، والتي تُقام هذا العام تحت اسم النجم الكبير يحيى الفخراني، تكريمًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في الدراما والسينما المصرية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة، من بينهم المخرج شادي الفخراني نجل الفنان المكرَّم، والإعلامية سلمى الشماع، إلى جانب الدكتور عادل صالح رئيس المهرجان، والدكتورة سماح نصار مديرة المهرجان.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، إيذانًا بانطلاق فعاليات المهرجان الذي يُعد منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات السينما والإخراج والإبداع البصري.

وقال مؤخرا الدكتور عادل صالح رئيس المهرجان أن الدورة الثانية تشهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة مما يؤكد أن المهرجان إكتسب سمعة دولية واسعة وأن عدد منذ دورته الأولي.

وأضاف أن المهرجان نجح في تحقيق تواجدا دوليا كبيرا تؤكده حجم الجامعات والدول وأيضا عدد الأفلام التي يصل عددها إلي نحو 1071 فيلما تمت تصفيتها عن طريق لجنة إختيار ضمت عدد من كبار النقاد وتوزيعها علي مسابقات المهرجان المختلفة.

وأشار إلي أن لجان تحكيم الدورة الثانية تضم عدد من السينمائيين الحاصلين علي جوائز دولية مثل المخرج مراد مصطفي الحاصل علي السعفة الذهبية عن فيلمه عيسي وشارك فيلمه الروائي الطويل عائشة لاتستطيع الطيران في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وأيضا فنان المونتاج والمؤثرات الشهير عمرو عاكف ورائد فن الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم عربي طويل والذي إستغرق تصويره أكثر من 20 عاما وغيرهم.