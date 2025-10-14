هادي الباجوري يدخل القفص الذهبي.. زفاف راقٍ يجمعه بالممثلة الشابة هايدي خالد

القاهرة - محمد ابراهيم - في مفاجأة فنية ورومانسية، احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الممثلة الشابة هايدي خالد في أجواء أنيقة ومليئة بالحب، وسط عدد محدود من الأصدقاء والمقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وشارك الباجوري جمهوره لحظاته السعيدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورًا من حفل عقد القران، ظهرت خلالها العروس هايدي خالد متألقة بفستان أبيض بسيط وأنيق أبرز جمالها الطبيعي، فيما خطف العريس الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة عكست ذوقه الرفيع.

وكتب المخرج تعليقًا على الصور حمل طابعًا عاطفيًا وإنسانيًا قال فيه: "كتبنا كتابنا.. كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية. شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا."

وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني على الثنائي من قبل النجوم والجمهور الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الارتباط المفاجئ، متمنين لهما حياة زوجية مليئة بالحب والنجاح.

وعلى الصعيد الفني، يعيش هادي الباجوري حالة من النشاط السينمائي مع عرض فيلمه الجديد «هيبتا: المناظرة الأخيرة»، الذي يواصل تحقيق أصداء واسعة منذ طرحه في دور العرض، وهو عمل درامي رومانسي مأخوذ عن قصة محمد صادق الشهيرة، وشارك في كتابة السيناريو كل من محمد جلال ونورهان أبو بكر.

يضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، منهم منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، مع ظهور خاص للنجم هشام ماجد.