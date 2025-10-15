وزارة الثقافة توسع انتشارها الثقافي بأسوان بمنفذ جديد للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة في مختلف محافظات مصر، تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأربعاء، منفذ بيع جديد لها داخل مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وذلك بحضور قيادات من وزارة الثقافة وعدد من المثقفين وأبناء المحافظة.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن خطة الهيئة لمد جسور التواصل الثقافي بين مؤسسات النشر الحكومية والجمهور في مختلف أنحاء الجمهورية، وإتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة تضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد من القراء، ويضم المنفذ مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة الحديثة، في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية، إلى جانب سلسلة “رؤية” و”الذخائر” وكتب الأطفال، التي تحظى بإقبال كبير من القراء.

الدكتور خالد أبو الليل

وأكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أن افتتاح المنفذ الجديد في أسوان يمثل خطوة مهمة في دعم الحراك الثقافي في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعميم هذه المنافذ في مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الحصول على الكتب بسهولة ويسر، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية التي تعد أحد محاور استراتيجية وزارة الثقافة.

من جانبه، أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بالتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدًا أن المنفذ سيكون إضافة حقيقية لأنشطة المكتبة، وسيسهم في تشجيع الأطفال والشباب على القراءة والاطلاع.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تعمل خلال الفترة الحالية على افتتاح عدد من المنافذ الجديدة في المكتبات العامة ودور الثقافة بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دورها الريادي في نشر الوعي الثقافي ودعم صناعة الكتاب في مصر.