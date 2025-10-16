نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة بفستان الأميرات اجمل اطلالة على ريد كاربت الجونة باللون الازرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفت الأنظار بفستانها الذي جمع بين الفخامة والرقي باللون الأزرق الملكي، ليمنحها إطلالة تشبه إطلالة الأميرات في الحكايات الخيالية.

تفاصيل إطلالة درة

الفستان تميز بتفاصيله الدقيقة وقماشه الفاخر الذي يعكس الضوء برقة وأناقة، مع قصة انسيابية أبرزت جمال قوامها وأضفت عليها لمسة من الأنوثة الكلاسيكية. وأكملت درة الإطلالة بمكياج هادئ وتسريحة شعر ناعمة زادت من جمالها الطبيعي وجعلتها حديث السوشيال ميديا منذ لحظة ظهورها.

جمهور ومحبو درة عبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها التي وصفوها بأنها الأجمل على السجادة الحمراء هذا العام، مؤكدين أنها تعرف دائمًا كيف تختار ما يليق بمكانتها كواحدة من أيقونات الأناقة في الوطن العربي.

مهرجان الجونة السينمائي



أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.