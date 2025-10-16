نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تخطف الأنظار في مهرجان الجونة وتكشف عن أغنية جديدة من ألحان مدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الوردي مكشوف الأكتاف، ونسقت معه حقيبة يد سوداء أنيقة، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات وردية زادت من جمال ملامحها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية.



عودة مي سليم للغناء

على هامش المهرجان، كشفت مي عن استعدادها لطرح أغنية جديدة الشهر المقبل من ألحان مدين، معبّرة عن حماسها الكبير للتعاون بينهما. كما أوضحت أنها تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد خلال موسم رمضان المقبل، لكنها لم توقع العقد بعد، لذلك تفضل عدم الكشف تفاصيله في الوقت الحالي.

نبذة عن مهرجان الجونة

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.

وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت.