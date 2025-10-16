نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي ومحمود حميدة يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألّق النجم الكبير حسين فهمي بصحبة زوجته على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي، ليعلن المهرجان انطلاق واحدة من أبرز فعاليات الفن في المنطقة.

وحرص على حضور الحفل أيضًا الفنان محمود حميدة برفقة ابنته وحفيده، إضافة إلى مدير المهرجان انتشال التميمي، الذين كانوا من أوائل الحاضرين لاستقبال ضيوف المهرجان وتحية الجمهور ووسائل الإعلام.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لعدد كبير من النجوم، من بينهم درة التي تألقت بفستان منفوش لامع، ونيقولا معوض بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إلى جانب الكاتبة مريم نعوم، وألبرت شفيق، ومي الغيطي، وبوسي شلبي، والناقد أحمد شوقي، والمخرج تامر العشري، وياسمينا العبد، وهنا شيحة، في أجواء مفعمة بالبهجة والاحتفاء بالسينما.

كما حضر منذ اللحظات الأولى كلٌّ من المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي وزوجته، والفنان كمال الباشا، والمنتجة ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، والمخرجة هالة خليل، والناقد طارق الشناوي، ليؤكدوا جميعًا على دعمهم لنجاح هذه الدورة الاستثنائية.

ويكرم مهرجان الجونة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرتها السينمائية المتميزة وأدوارها المؤثرة، كما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان، حيث تتسلم جائزة "بطلة الإنسانية" تكريمًا لعطائها الفني والإنساني.

وتتضمن فعاليات الدورة الثامنة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، مع حضور قوي للسينما المصرية التي تشارك بـ 5 أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، والعرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل انطلاقه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان تحكيمه لهذا العام، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما يترأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، بينما يرأس المخرج مهدي فليفل لجنة الأفلام القصيرة، إلى جانب نخبة من السينمائيين العرب والأجانب المشاركين في مختلف الفئات.

