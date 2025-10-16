نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار والحلو يشعلون ليالي مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لتمنح جمهورها مساء السبت 18 أكتوبر جرعة مكثفة من الطرب والفكر معًا، عبر ثلاث حفلات كبرى تُقام بالتوازي في القاهرة والإسكندرية، إلى جانب جلسات المؤتمر العلمي التي تناقش علاقة الموسيقى بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع في زمن التكنولوجيا.

فعلى مسرح النافورة، يحيي النجم وائل جسار وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش حفلًا يضم مختارات من روائع الطرب العربي إلى جانب باقة من أشهر أغنياته التي أحبها جمهوره، ويسبقه فاصل فني لنجوم الموسيقى العربية آيات فاروق، محمد حسن، رحاب مطاوع، ومؤمن خليل.



أما مسرح الجمهورية فيشهد حضور النجم المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ويُفتتح الحفل بفاصل تقدمه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بمشاركة الأصوات محمود عبد الحميد، عبير أمين، عصام محمود، وداليا عبد الوهاب.

وفي الإسكندرية، يحتضن مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) حفلًا للفنان الكبير محمد الحلو بقيادة المايسترو محمد الموجي، يسبقه فاصل من أداء فرقة الموسيقى العربية للتراث بمشاركة المطربين أحمد محسن، رضوى سعيد، ومحمد متولي.

أما في الجانب العلمي، فتستمر فعاليات المؤتمر المصاحب بالمسرح الصغير، حيث تُعقد في العاشرة صباحًا جلسة بعنوان “مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي (3)”، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من مصر، البحرين، لبنان، السودان، والأردن.



تليها في الثانية عشرة والنصف ظهرًا الجلسة الرابعة حول الموضوع ذاته، بمشاركة باحثين من لبنان، الأردن، العراق، والكويت يناقشون تحديات الذكاء الاصطناعي أمام الأصالة الموسيقية العربية.

وفي السادسة مساءً، تقدم اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شرين عبد اللطيف ندوة بعنوان “أم كلثوم.. صوت الماضي والحاضر والمستقبل”، بمشاركة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والدكتور عمرو ناجي، والشاعر السيد حسن، والباحث صلاح علام، ويتخلل الندوة فقرات موسيقية لأغنيات كوكب الشرق تقدمها الدكتورة مايسة عبد الغني والدكتور هاني زين، وتديرها الدكتورة إيناس جلال الدين.

ليلة تجمع بين وهج الطرب العربي وأفكار المستقبل، تؤكد أن مهرجان الموسيقى العربية ما زال قادرًا على الحفاظ على التراث، وهو يفتح نوافذ جديدة نحو الغد.