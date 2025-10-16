نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا: استنوني في رمضان 2026.. مفاجأة جديدة في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة شيرين رضا خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن تحضيرها لعمل درامي جديد تخوض به سباق رمضان 2026، ووصفته بأنه مفاجأة لجمهورها.

واكتفت شيرين بالكشف أنها تعمل حاليًا على المشروع، مؤكدة أنه سيكون مختلفًا عما قدمته من قبل، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية قائلة: “استنوني في رمضان.. مفاجأة".

يُذكر أن شيرين رضا لفتت الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة كعادتها، وحضورها المميز الذي خطف عدسات المصورين.

الفنانة شيرين رضا

تكريمات لنجمتين من طراز خاص

يشهد حفل الافتتاح هذا العام لحظة استثنائية بتكريم النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديرًا لمسيرتها الغنية وأدوارها المؤثرة التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي.

كما تحضر النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة “بطلة الإنسانية” تكريمًا لإسهاماتها الفنية وجهودها في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

حضور فني لامع

تألقت على السجادة الحمراء كوكبة من نجوم الفن، من بينهم محمود حميدة، إلهام شاهين، هاني رمزي، خالد سليم، كريم فهمي وزوجته، حسن الرداد، روجينا، شريف منير، مايان السيد، إيناس الدغيدي وزوجها، هالة صدقي، بسنت شوقي، صدقي صخر، ميس حمدان، مي سليم، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ورانيا يوسف، وغيرهم من الفنانين وصنّاع السينما الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير.