نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم ونيقولا معوض يخطفان الأنظار بإطلالتين أنيقتين في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لفت النجمان أحمد حاتم ونيقولا معوض الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألق كل منهما بإطلالة أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجاذبية.

اختار أحمد حاتم بدلة سوداء أنيقة زادتها ربطة العنق الرفيعة لمسة من الرقي والبساطة، بينما ظهر نيقولا معوض ببدلة باللون الكحلي بتصميم عصري أبرز أناقته، ليشكلا معًا أحد أبرز الثنائيات اللافتة على الـ”ريد كاربت”.

الفنان أحمد حاتم

الفنان نيقولا معوض

وتفاعل جمهور المهرجان ومتابعو السوشيال ميديا مع إطلالتهما، حيث أشاد كثيرون بحضورهما اللافت وذوقهما الرفيع، ضمن أجواء احتفالية شهدت تألق عدد كبير من نجوم الفن في انطلاق المهرجان هذا العام تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم الفنانة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها المليئة بالأدوار المتميزة، وإسهامها الكبير في إثراء السينما المصرية والعربية، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا للسينمائيين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في الفن السابع.

كما اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" ليكون فيلم الافتتاح الرسمي، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب وغيرهم، في تجربة مصرية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تضم نخبة من صُنّاع السينما العالميين، من بينهم جيونا أ نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا، والمخرج الفلسطيني الفرنسي رشيد مشهراوي، والممثلة الهندية كاني كوشروتي، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم بين أعضائها المخرجة المغربية أسماء المدير، والناقدة الأرمينية سونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما المدير التنفيذي لـ "ديكومنتري إفريقيا"، إلى جانب المخرجة والمنتجة المصرية هالة جلال.