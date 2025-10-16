نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللمسات الأخيرة للفعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل التحضيرات الأخيرة لحفل افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يُقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبرئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وبحضور نائب مدير المهرجان المايسترو الدكتور محمد الموجي.

وتنطلق فعاليات الافتتاح في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس 16 أكتوبر على مسرح النافورة، حيث اختارت إدارة المهرجان أن تكون كوكب الشرق أم كلثوم هي شخصية الدورة هذا العام، احتفاءً بمرور 50 عامًا على رحيلها

مراسم الإفتتاح

تشمل مراسم الإفتتاح السلام الوطنى يليه كلمات لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا ونائب مدير المهرجان، كما يتم تكريم 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر ) التى تتسلم التكريم خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الإفتتاح ويقودها المايسترو تامر فيظى وتضم مختارات من مؤلفات الطرب العربى لعمالقة زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة.