بسبب مأمون وشركاه..ريم مصطفى تكشف كواليس مكالمة مهمة من الزعيم

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت ريم مصطفي على هامش مهرجان الجونة السينمائي لدورة الـ 8 عن كواليس مكالمة مهمة من الزعيم عادل امام لها واصفة أنه حدث لا يمكن أن تنساه

وقالت إنه أثناء مسلسل مأمون وشركاه تلقت مكالمة هاتفية من رقم مميز جدا لتتفاجئ أنه الزعيم عادل امام يُشيد باداءها وبمشهد لها في المونتاج مهم.

ريم مصطفي رمضان 2026



وتستعد النجمة ريم مصطفى لخوض سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

نبذة عن مهرجان الجونة



وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.



كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت