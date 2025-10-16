نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى لـ النهار: استنوني في فيلم “حين يكتب الحب” ومسلسل “فن الحرب” مع يوسف الشريف في المقال التالي

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وتحدثت على هامش المهرجان عن أحدث أعمالها الفنية.



وأكدت ريم في تصريحات تليفزيونية أنها تستعد لتصوير فيلمها الجديد “حين يكتب الحب”، والذي تقدم من خلاله تجربة رومانسية مختلفة، إلى جانب استعدادها للمشاركة في مسلسل “فن الحرب” أمام النجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في

وأضافت ريم مصطفى أنها سعيدة بعودة مهرجان الجونة في دورته الجديدة، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية، مؤكدة أن المهرجان أصبح منصة فنية مهمة تجمع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم الفنانة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها المليئة بالأدوار المتميزة، وإسهامها الكبير في إثراء السينما المصرية والعربية، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا للسينمائيين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في الفن السابع.

كما اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" ليكون فيلم الافتتاح الرسمي، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب وغيرهم، في تجربة مصرية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تضم نخبة من صُنّاع السينما العالميين، من بينهم جيونا أ نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا، والمخرج الفلسطيني الفرنسي رشيد مشهراوي، والممثلة الهندية كاني كوشروتي، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم بين أعضائها المخرجة المغربية أسماء المدير، والناقدة الأرمينية سونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما المدير التنفيذي لـ "ديكومنتري إفريقيا"، إلى جانب المخرجة والمنتجة المصرية هالة جلال.