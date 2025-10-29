نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا صوفيا تلعب دور الأم في حياة رانيا يوسف في "لينك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتبدل الأدوار بين سلمى (لينا صوفيا) وأمها (رانيا يوسف) لتصبح سلمى هي الحامية والسند لأمها في مواجهة عنف الأب معها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل لينك الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



في مشهد مؤثر تحتضن سلمى أمها أسما في محاولة منها لاحتوائها بعد أن تعرضت للعنف من الأب (تامر فرج)، حيث فوجئت سلمى عند عودتها إلى البيت، بوالدها وهو يهم بضرب أمها، فتنهيه عن ذلك وتشعر بالغضب الشديد تجاهه والتعاطف تجاه أمها، وتطلب منه أن يغادر.



وفي رد فعل عنيف منه، يهددهما الأب ويضعهما بين خيارين، إما العودة الإجبارية له في حياتهما أو طردهما من بيته. كانت المواجهة بين سلمى وأسما مع الأب قد بدأت حين عاد فجأة إلى حياتهما بعد غياب طويل، طالبًا الصفح وساعيًا إلى استعادة مكانه داخل الأسرة التي تركها لسنوات دون تفسير. لكن عودته لا تمر بسلام



في تلك اللحظة، تدرك سلمى أن عليها أن تقف إلى جانب أمها، ويقودها تعاطفها معها أن تتخذ صفها، وألا تصفح للأب سنوات الغياب التي جعلتها تعيش كالأيتام مع أم تقوم بالدورين وحدها.

أبطال مسلسل “لينك”



مسلسل لينك تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول قضايا النصب الإلكتروني، وتشارك لينا صوفيا في بطولته مع سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، سليم الترك وأحمد صيام، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.