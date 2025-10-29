أداء استثنائي لـ رانيا يوسف في "لينك" يضعها في صدارة الموسم

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل النجمة رانيا يوسف تألقها الفني هذا العام، لتصبح بحق نجمة الأوف سيزون، بعد نجاحها الكبير في مسلسل "لينك" الذى حقق اعلى نسبة مشاهدات على Watch it وDmc، والذي يُعرض خارج الموسم الرمضاني، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف قدّمت في العمل شخصية "أسماء"، التي تُعد واحدة من أكثر أدوارها نضجًا وصدقًا، فهي امرأة تواجه تحديات الحياة العاطفية والاجتماعية بشجاعة وذكاء، وتعيش صراعات إنسانية قريبة من واقع كثير من النساء في المجتمع المعاصر.

وبإحساسها العالي وتفاصيل أدائها الهادئ والقوي في الوقت نفسه، نجحت رانيا يوسف في لفت الأنظار إلى عمق الشخصية، لتؤكد أنها لا تزال من أكثر النجمات قدرة على تقديم أدوار متنوعة ومركبة.

تفاصيل مسلسل “لينك”

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

أبطال مسلسل “لينك”

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.