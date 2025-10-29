بعد انتظار طويل.. عرض الحلقة الأولى من «المؤسس أورهان» نهاية أكتوبر على قناة ATV التركية

القاهرة - محمد ابراهيم - «أورهان» يبدأ الملحمة الجديدة بعد «قيامة عثمان».. تفاصيل عرض الحلقة الأولى وموعدها الرسمي

تستعد قناة ATV التركية لعرض أولى حلقات المسلسل التاريخي المنتظر «المؤسس أورهان»، والذي يُعد امتدادًا مباشرًا لمسلسل «قيامة عثمان» الذي حقق نجاحًا واسعًا في الوطن العربي.

وأكدت القناة رسميًا أن الحلقة الأولى ستُعرض مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، لتبدأ مرحلة جديدة من الدراما التاريخية التركية، حيث يتولى «أورهان بك» حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده «عثمان بن أرطغرل».

كما أعلنت قناة دوت الخليج الجزائرية أنها ستعرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس التالي، ليستطيع الجمهور العربي متابعة الأحداث بالتزامن مع العرض الرسمي في تركيا.

تفاصيل وأحداث الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة الأولى من المسلسل بمشاهد مليئة بالحركة والمشاعر، حيث يُجسد العمل بداية عهد جديد للدولة العثمانية مع تولي أورهان بك مقاليد الحكم، وسط صراعات داخلية وخارجية تهدد استقرار الدولة الفتية.

وتُركز الأحداث على ذكاء أورهان السياسي وبراعته العسكرية في مواجهة الخونة والأعداء، مع مشاهد حربية ضخمة وتصوير سينمائي متقن يضاهي الإنتاجات العالمية.

ويُقدم المسلسل رؤية جديدة أكثر نضجًا من «قيامة عثمان»، إذ يُظهر الجانب الإنساني والقيادي لشخصية السلطان أورهان، مؤسس ملامح الدولة العثمانية الحديثة.

أبطال مسلسل «المؤسس أورهان»

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم الدراما التركية، من أبرزهم:

ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان بك.

باريش مالتي .

. بنو يندر ملار .

. شكري أوزيلديز .

. بوراك سيرجن .

. محاسن مرابط .

. جان آناك في دور كارا حليل.

ويُتوقع أن يحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع عودة عدد من الشخصيات التاريخية التي ارتبط بها الجمهور في الأجزاء السابقة.

تردد قناة ATV التركية

للمتابعة من الوطن العربي يمكن استقبال قناة ATV عبر الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

متابعة جماهيرية ضخمة قبل الانطلاق

يشهد المسلسل ترقبًا واسعًا من الجمهور العربي والتركي، خصوصًا بعد طرح البرومو الرسمي الثاني الذي كشف مشاهد حماسية ومعارك كبرى.

ويُتوقع أن يواصل «المؤسس أورهان» النجاح الذي حققته سلسلة «قيامة أرطغرل» و«قيامة عثمان»، من خلال الجمع بين التاريخ، والسياسة، والدراما الإنسانية في إطار بصري مهيب.