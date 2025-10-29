«المؤسس أورهان» يفتح صفحة جديدة في تاريخ الدراما التركية.. اعرف موعد البث وأبطال المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - «استعدادات ضخمة لعرض “المؤسس أورهان”.. متى تبدأ الحكاية ومن هم نجوم الدرما؟»

تنطلق مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025 الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي الجديد وذو الطموح الكبير المؤسس أورهان، والذي يُعد في الأساس امتدادًا مباشرًا لمسلسل قيامة عثمان، عبر قناة ATV التركية. وتأتي هذه الخطوة بعد حالة من الجدل والتكهنات حول توقيت العرض، حيث أعلنت القناة رسميًا أن الساعة 20:00 بتوقيت تركيا ستكون نقطة البداية لهذه الملحمة الجديدة.

حيّرت القناة أيضًا الجمهور العربي بإعلانها أن الترجمة العربية ستتاح عبر قناة دوت الخليج الجزائرية مساء الخميس التالي، ما يمكّن المشاهد العربي من متابعة الأحداث في توقيت قريب.

ماذا يتضمن العمل وما الجديد فيه؟

«المؤسس أورهان» يأخذ المشاهد إلى مرحلة حاسمة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، حيث يبدأ المسلسل مع تسلّم أورهان بك الذي يصبح ثاني سلاطين الدولة العثمانية بعد وفاة والده. المسلسل يعرض جانبًا من ذكائه السياسي، قدرته على إدارة شؤون الدولة، وتحدّيات كبيرة تتمثل في توحيد صفوف الإمبراطورية الوليدة.

من أبرز التحديثات في هذا العمل: تصوير ضخم بمعارك ومشاهد رائعة، استخدام مؤثرات بصرية متقدمة (VFX) من شركة أمريكية وفق المصادر المتاحة ويُتوقع أن يحمل رؤية أكثر نضجًا وتوسعًا من الأجزاء السابقة، ما يجذب جمهورًا واسعًا من محبي الدراما التاريخية التركية.

نجوم المسلسل والشخصيات الرئيسية

يشارك في المسلسل عدد مميز من نجوم الدراما التركية؛ منهم:

ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان بك.

بنو يندر ملار، شكري أوزيلديز، بوراك سيرجن، جاجري شينسوي، محاسن مرابط.

جان آناك في دور كارا حليل.

هذه القائمة تضيف ثقلًا كبيرًا للعمل وتزيد من التوقعات بانتشار واسع للنسب المشاهدة.

كيفية متابعة المسلسل من المنطقة العربية

لمتابعة «المؤسس أورهان» من مصر وبقية الدول العربية، يُنصح بضبط قناة ATV التركية (أو قناة دوت الخليج الجزائرية للترجمة العربية) ضمن القائمة. وفق المعلومات المتاحة، تردد القناة على قمر نايل سات: 10796 أفقي، معدل ترميز 27500. كما يمكن متابعتها عبر عرب سات بتردد 12692 عمودي، ذات معدل الترميز نفسه.

(تنويه: يفضل التحقق من التردد عبر دليل القناة المحلي لتفادي أي تغييرات).

ترقب جماهيري وإنتاج ضخم

يُعد هذا الإنتاج بمثابة “صفحة جديدة” في تاريخ الدراما التركية التاريخية، في ظل ترقب كبير من الجمهور العربي الذي اعتاد على نجاحات الأجزاء السابقة مثل «قيامة أرطغرل» و«قيامة عثمان». البروموهات التي أُطلقت أثارت حماسة واسعة لما تحمله من مشاهد ملحمية وصراعات مصيرية.

وبما أن المسلسل يُقدّم مرحلة تاريخية مهمة في تأسيس الدولة العثمانية، فإن كثيرين يرون فيه فرصة للتعرف أكثر على تفاصيل هذه الحقبة داخل سياق درامي جذاب.