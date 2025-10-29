لهذا السبب.. نيللي كريم تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نيللي كريم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعت القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة الحلقة الأولى لبرنامج On The Road، في حوار جمع بين العمق والعفوية مع الإعلامي بلال العربي، لتتصدر من خلاله الترند بسبب أراءها خلال الحلقة.

أبرز تصريحات نيللي كريم

وخلال الحلقة تحدثت نيللي عن رأيها في الرجالة هذه الفترة ققالت نيللي: "الرجالة اليومين دول محتاجين نحطلهم فيتامينات تقوي هرمون الرجولة عندهم وده ممكن نحطه في النيل"، في تعليق طريف أثار ضحك جمهورها.

وكشفت نيللي خلال الحلقة عن طفولتها في روسيا فقالت: "كنا بننزل مصر كتير، وفي أحد المرات وأنا عندي 6 سنين، كنت بنزل مع والدي نجيب حاجات للبيت، وقتها اللي كان بيسألني اسمك إيه؟ كنت بقول نيللي، فيقولولي ده اسمك الحقيقي، وكنت مستغربة أوي، وده لأن بطلة الفوازير وقتها نيللي كانت مكسرة الدنيا، وكنت ساعتها بضايق أو ي".