Weapons يهيمن على شباك التذاكر العالمي بإيرادات تتجاوز 267 مليون دولار



القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم الرعب الأمريكي Weapons إنجازًا سينمائيًا لافتًا، بعدما تجاوزت إيراداته 267 مليونًا و515 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه رسميًا. الفيلم الذي أنتجته شركة Warner Bros استطاع أن يجذب جماهير ضخمة بفضل قصته الغامضة وأجوائه المشحونة بالإثارة والتشويق، ويمتد عرضه لمدة ساعتين وثماني دقائق من الرعب المتواصل.

وانقسمت الإيرادات بين 151 مليونًا و515 ألف دولار داخل شباك التذاكر الأمريكي، بينما حصد 116 مليون دولار من الأسواق الدولية، ما يعكس الإقبال الجماهيري القوي من مختلف أنحاء العالم.





قصة غامضة تُشعل الخيال

تدور أحداث Weapons في بلدة أمريكية صغيرة يلفها الغموض، حين يختفي جميع طلاب صف "جوستين غاندي" في ليلةٍ واحدة، باستثناء طفلٍ واحد ينجو بطريقةٍ غريبة. من هنا يبدأ الرعب الحقيقي، حيث يسعى السكان بقيادة جوستين إلى فكّ لغز الاختفاء الجماعي، بين نظرياتٍ تتراوح بين وجود قوة شريرة خارقة أو تهديد بشري مروّع، أو ربما شيئًا أكثر غموضًا من كليهما.

الفيلم يقدّم رؤية نفسية عميقة عن الخوف الجمعي، وكيف يمكن للهلع أن يحوّل البشر إلى أسلحة ضد أنفسهم وهو ما جعل النقاد يصفونه بأنه "رعب من نوعٍ جديد يجمع بين الفلسفة والتشويق".





كوكبة من النجوم وراء النجاح

شارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز نجوم هوليوود، منهم:سكارليت شير، جوليا غارنر، كاري كريستوفر، جيسون تيرنر، جوش برولين، بينيديكت وونج، آني جولز، علي بيرش، مايكل جين كونتي، وأوستن أبرامز.

وأشاد الجمهور بالأداء الجماعي المتناغم بين الممثلين، خاصة في المشاهد التي جمعت بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية.





Warner Bros تواصل رهاناتها الناجحة

بعد سلسلة من النجاحات السينمائية خلال العام، يبدو أن شركة Warner Bros قد وجدت في Weapons فرصة لتجديد شكل أفلام الرعب التقليدية، بدمجها لعناصر الغموض الاجتماعي والدراما الواقعية. النقاد وصفوا العمل بأنه "مزيج ذكي بين رعب الأحاسيس ورعب المجهول"، ما يبرر تحقيقه لإيرادات ضخمة خلال أسابيع قليلة فقط.





توقعات بمواصلة الصعود

يتوقع محللو السينما أن تواصل إيرادات Weapons الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اتساع عرضه في الأسواق الآسيوية والأوروبية، ليصبح أحد أبرز أفلام الرعب في عام 2025.

الفيلم لا يقدم فقط تجربة ترفيهية، بل رسالة عن الخوف الإنساني في وجه المجهول ما جعله يتصدر قوائم المشاهدة ويثير نقاشات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

