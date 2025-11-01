إلهام عبد البديع تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية مبهرة وتكشف تفاصيل مشاركتها في رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة إلهام عبد البديع أنظار جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة فرعونية ساحرة أعادت بها للأذهان عبق الحضارة المصرية القديمة وجمال الملكات اللاتي حكمن وادي النيل.

وتألقت إلهام في الصور مرتدية الزي الفرعوني المميز، مزينًا بالنقوش الذهبية والإكسسوارات المستوحاة من رموز الحضارة المصرية، ما منحها مظهرًا استثنائيًا لفت أنظار متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بجمال الإطلالة وتعابيرها القوية التي أظهرت شخصية ملكة من زمن الفراعنة.

إلهام عبد البديع تستعد لماراثون رمضان 2026

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن استعدادها للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2026، حيث أكدت في تصريحات خاصة أنها انضمت إلى فريق عمل مسلسل “السرايا الصفرا”، وهو عمل درامي اجتماعي جديد يحمل في طياته الكثير من الصراعات النفسية والعاطفية.

وأوضحت إلهام أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، وتدور أحداثه في أجواء من الغيرة والتوتر بين “ضرّتين” تتنافسان على قلب رجل واحد، في إطار يجمع بين الدراما الواقعية والتحليل النفسي لشخصيات العمل.

“السرايا الصفرا” يجمع نخبة من النجوم

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، على رأسهم النجمة وفاء عامر، وسارة سلامة، وإلهام عبد البديع، وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، وإخراج المخرج جوزيف نبيل، الذي يعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير.

وتعد مشاركة إلهام عبد البديع في هذا العمل خطوة جديدة تضيف إلى مشوارها الفني، خاصة بعد سلسلة من الأدوار الناجحة التي قدمتها مؤخرًا في الدراما المصرية، والتي أكدت من خلالها قدرتها على التنقل ببراعة بين الأدوار الكوميدية والدرامية والرومانسية.

إطلالة إلهام الفرعونية لم تكن مجرد جلسة تصوير عادية، بل رسالة فنية تؤكد فخرها بجذورها المصرية، وتعيد التذكير بجمال الهوية التي تميز المرأة المصرية منذ آلاف السنين، في الوقت الذي تواصل فيه تألقها على الشاشة بخطوات واثقة نحو مزيد من النجاح في موسم رمضان المقبل.