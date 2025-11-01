أنور الصباح: أحمد داوود ينضم لعائلة “صباح إخوان” لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج أنور الصباح، شركة "صباح إخوان" – Cedars Art Production، أن النجاح الحقيقي في الدراما لا يتحقق إلا من خلال التعاون، والعمل الجماعي، والإيمان بقيمة كل عنصر في الصناعة، مشيرًا إلى أن مشاركة النجوم الكبار جزء كبير من هذا النجاح.

وقال الصباح في تصريحاته: "الشمس تشرق للكل، ومشاركتنا مع النجوم هي سبب كبير من أسباب النجاح. نحن نؤمن أن قيمة الإنتاج لا تكون فقط في الأسماء، ولكن في التفاصيل، في الإتقان، وفي احترام المشاهد".

وأضاف: "الـ Production Value بالنسبة لنا في شركة صباح إخوان من أهم العناصر، لا نبخل على أي عمل من حيث الجودة أو الضخامة الإنتاجية، لأننا نؤمن أن الجمهور المصري والعربي يستحق الأفضل دائمًا، والنجاح في النهاية توفيق من عند رب العالمين".

وكشف الصباح عن تحضيرات الموسم الجديد قائلًا: "إن شاء الله نكسب الرهان في السيزون الجديد، ومعانا النجم أحمد داوود لأول مرة في عمل من إنتاج صباح إخوان، وسعداء جدًا بوجوده ضمن أسرتنا الفنية، وبعد رمضان عندنا مفاجآت تانية ونجوم جداد هيكونوا إضافة كبيرة".

وختم تصريحه مؤكدًا: "نعد الجمهور بأعمال تحترم ذوقه وتليق بثقته فينا، ودايمًا هدفنا تقديم دراما راقية تلمس الناس وتعيش معاهم بعد العرض".