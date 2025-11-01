إنجي علاء عن المتحف الكبير: لحظة فخر تلخص عظمة مصر وهويتها

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الكاتبة إنجي علاء عن فخرها الكبير بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة إن الحدث مش مجرد افتتاح، لكنه "لحظة بتختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ والعظمة".

وقالت إنجي: "بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل، بلد الرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام للعالم كله. افتتاح المتحف الكبير مش بس حدث ثقافي، ده رمز لقدرتنا كمصريين إننا نبدأ من جديد دايمًا، ونحافظ على هويتنا واحترامنا لتاريخنا."

وأضافت: "مصر كانت وما زالت قلب الحضارة الإنسانية، وكل مرة بتثبت إنها قادرة تبهر العالم من تاني… وافتتاح المتحف الكبير أكبر دليل على إننا بنمشي بخطوات ثابتة نحو المستقبل، من غير ما ننسى جذورنا ولا ماضينا اللي بنفتخر بيه."

واختتمت حديثها قائلة: "النهارده مش بس يوم افتتاح متحف، ده يوم فخر لكل مصري بيحب بلده وبيؤمن بعظمتها."