نجوم الفن يضيئون سماء المتحف المصري الكبير.. أحمد مالك وهدى المفتي وسلمى أبو ضيف في عرض يُبهر العالم تحت أنظار السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة استثنائية تخلّد في ذاكرة التاريخ، خطف عدد من نجوم الفن المصري الأضواء خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من قادة وزعماء العالم.



فقد شارك الفنانون أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، وأحمد غزي في عروض فنية مصوّرة مبهرة، تم تصويرها في أحضان الأهرامات وأمام تمثال أبو الهول قبل أسابيع قليلة، لتُعرض للمرة الأولى ضمن فقرات الحفل العالمي الذي جمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر.

عروض تجسّد روح مصر الخالدة



العروض التي تألق فيها الفنانون الأربعة جاءت لتعبّر عن عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، حيث امتزجت الموسيقى والاستعراض بالصورة والإضاءة لتجسّد مسيرة حضارة تمتد لآلاف السنين.



وشارك في الاحتفالية أكثر من 218 فنانًا وموسيقيًا وراقصًا مصريًا، إلى جانب موسيقيين عالميين، تحت قيادة مايسترو مصري قدّم لوحة فنية فريدة أبهرت الحضور وأكدت أن الفن المصري لا يزال في صدارة المشهد.

المتحف المصري الكبير.. حلم تحقق على أرض مصر



افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد أضخم حدث ثقافي وأثري في القرن الحادي والعشرين، حيث يجمع بين روائع التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم، ليقدّم للعالم صورة جديدة عن مصر كقبلة للثقافة والحضارة الإنسانية.

موعد الافتتاح والزيارة



من المقرر أن يفتح المتحف أبوابه رسميًا أمام الزوار من المصريين والأجانب يوم 4 نوفمبر، بعد زيارات حصرية للوفود الدولية في يومي 2 و3 نوفمبر، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، لتكون بداية فصل جديد من رحلة مصر مع المجد والتاريخ.

