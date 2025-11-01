نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تُحيي موسم الرياض بحفل غنائي كبير في السادس من نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُحيي النجمة أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 6 نوفمبر 2025، بقيادة المايسترو هاني فرحات، في ليلة موسيقية تنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وسط ترقب واسع من الجمهور ومحبي الفنانة الذين ينتظرون إطلالتها في واحدة من أبرز أمسيات الموسم.

وقد تم طرح تذاكر الحفل رسميًا عبر منصة webook.com يوم 22 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، ما أثار حماس المتابعين الذين يسعون لحجز أماكنهم والاستمتاع بالسهرة الغنائية المميزة.

ويقدم الحفل مجموعة مختارة من أبرز أعمال أنغام الغنائية التي تركت بصمة خاصة في الساحة الفنية العربية، بمصاحبة أوركسترا ضخمة بقيادة المايسترو هاني فرحات، في تجربة فنية فريدة تجمع بين الأداء الراقي والتفاعل الجماهيري.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية التي يحتضنها موسم الرياض، والتي تستضيف نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، مؤكدًا المكانة الفنية والترفيهية التي باتت تتمتع بها المملكة على مستوى المنطقة والعالم.