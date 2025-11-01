صور.. سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحم غزي ومالك يشاركون فى إحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة تُكتب بحروف من ذهب في سجل الحضارة، أبهرت مصر العالم من جديد بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث الثقافي الأضخم في التاريخ الحديث، الذي أقيم في أحضان الأهرامات وأمام أنظار ملوك ورؤساء العالم، وسط أجواء احتفالية تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر.

شهد الحفل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، إلى جانب قادة وأمراء ووفود رسمية من 79 دولة، من بينها 39 وفدًا يرأسها ملوك ورؤساء دول وحكومات، في مشهد عالمي جسّد المكانة التي تحتلها مصر على خريطة الحضارة الإنسانية.

وتحوّل الحفل إلى لوحة فنية أسطورية، حيث خطف نجوم الفن الأنظار بإطلالات فرعونية لافتة واستعراضات مهيبة تعيد إلى الأذهان سحر التاريخ القديم.



وتألق كل من أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، وأسماء أبو اليزيد بأزياء فرعونية تحاكي أناقة الملوك والملكات، أثناء تقديمهم استعراضًا فنّيًا مُستوحى من طقوس الحضارة المصرية القديمة، ليجسدوا بفنهم روح مصر التي لا تموت.

ولم تتوقف الروعة عند هذا الحد، إذ شاركت الفنانة هدى المفتي في عرض استعراضي مبهر أمام الأهرامات وأبو الهول، ضمن فعاليات الحفل، حيث قدمت لوحة بصرية مهيبة تمزج بين الفن والهوية المصرية في أجواء تفيض بالفخر والعظمة.

وانطلقت الاحتفالية بتحليق المسيرات والطائرات الشراعية التي حملت رسائل ترحيب بضيوف مصر، لتعلن بداية لحظة طال انتظارها، لحظة تثبت فيها مصر أنها لا تزال قلب الحضارة النابض، وقبلة العالم حين يتعلق الأمر بالمجد والإبداع.